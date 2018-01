Proponen que casillas electorales cuenten con internet

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Zoé Robledo (PT) propuso modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), para establecer como un requisito legal que los lugares donde se instalen las casillas electorales cuenten con conexión a internet.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) expuso que el objetivo de su iniciativa es garantizar el acceso a internet en las casillas electorales con el fin de que, tanto ciudadanos como funcionarios, puedan denunciar en tiempo real las irregularidades observadas durante la jornada electoral.

El senador chiapaneco destacó que en el proceso electoral que se llevó a cabo en el Estado de México se presentó “la intromisión del Gobierno Federal, la intromisión del gobierno local, la omisión de los órganos electorales ante las prácticas fraudulentas y toda la serie de mapacherías denunciadas por los ciudadanos en medios y en redes sociales y el cinismo de quienes quieren hacer creer a la gente que todo eso es normal y que entonces no vale la pena participar y que siempre van a ganar los mismos, porque ellos saben hacer trampa”.

Pero particularmente, dijo, se presentó alta participación y alta concentración del voto a favor de un solo partido en secciones donde no hay internet.

“Creemos que hoy la obscuridad no es los lugares donde hay luz o no, es donde hay internet o no, con internet se pueden hacer denuncias, con internet los propios funcionarios de casilla pueden avanzar mucho más rápido en los procesos de conteo, vaya, el internet le da certeza a los resultados electorales”, dijo.