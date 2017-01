Proponen en secundarias operativo mochila obligatorio en siguiente ciclo

NUEVO LAREDO, TAM.– Antonio Álvarez Martínez, Supervisor General de Secundarias Técnicas Zona 24, ayer durante el Consejo Técnico Escolar propuso que las secundarias técnicas a partir del ciclo escolar entrante realicen de manera obligatoria la revisión de mochilas, actividad en la que solicitó el apoyo de los padres de familia.

Indicó que esta como algunas otras medidas, requieren del apoyo de los padres de familia, ya que no solo la cuestión de seguridad de sus hijos debe importarles, sino el aprovechamiento académico que poseen, ya que según estadísticas recientes de 40 alumnos que integran un grupo, 8 no saben leer y comprender, lo cual les perjudica en todas las materias.

En el caso de la revisión de mochilas, exhortó a los padres de familia a que se mantengan alerta del comportamiento de sus hijos, y sobre todo que sean comprensivos de las medidas de seguridad que se aplican en algunas escuelas.

“Ya algunas secundarias están aplicando esta revisión, lo ideal es que ahora que viene un nuevo ciclo escolar, ya se establezcan estas revisiones de manera obligatoria, que los padres de familia no sientan que se atenta contra la privacidad de su hijo, porque igual no pensará si llega a ser víctima de otro compañero agresor, ahí si nos dirán que nosotros tuvimos la culpa porque no los checamos, pero si no se hace, es porque ellos no lo permiten”, concluyó.