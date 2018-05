“Pronta recuperación, el futuro te espera”: El mensaje de Sergio Ramos para Salah

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de la lesión que sufrió Mohamed Salah en la final de la Champions League, Sergio Ramos, decidió mandarle un mensaje de aliento al atacante egipcio para que se recupere lo más pronto posible.

A través de su cuenta de Twitter, el capitán merengue aseguró que en ocasiones el futbol es amargo y le deseó una pronta recuperación.

“El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera”, publicó Ramos.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it’s good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018