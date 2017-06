Promueven acercamiento de futuros profesionistas con sector empresarial

NUEVO LAREDO, TAM.-Con el propósito de vincular a un grupo selecto de estudiantes universitarios con el sector empresarial, el presidente municipal Enrique Rivas inauguró este jueves, el Primer Encuentro de Innovación y Tecnología “Vinculando a la Industria con Futuros Profesionistas”.

Este encuentro lo organiza gobierno municipal a través del Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica (Centro IST), en coordinación con la Iniciativa Privada y se lleva a cabo este 22 y 23 de junio en el Auditorio Rosendo Caballero de la Asociación de Agentes Aduanales.

El alcalde Rivas mencionó que este ciclo de conferencias es parte de los festejos del 169 Aniversario de la ciudad, y el objetivo de su gestión es regresar a Nuevo Laredo a los carriles de alta competencia.

“Es un evento enfocado a los futuros profesionistas, recientes a graduarse, estos egresados pueden ser partícipes inmediatos del desarrollo económico de la ciudad y del país, es un llamado a la unidad, a la vinculación del sector empresarial, y las distintas universidades”, expresó el alcalde.

Señaló, que esta serie de conferencias va dirigida a más de 100 estudiantes con los mejores promedios de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo y del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, para tratar temas de innovación, creatividad, liderazgo y tecnología.

El edil comentó, esto es resultado de pláticas que ha tenido con las empresas para que no busquen profesionistas fuera de la ciudad, y que no haya pretexto para no iniciar nuevos proyectos.

Con el Encuentro de Innovación y Tecnología “Vinculando a la Industria con Futuros Profesionistas”, se busca no sólo el acercamiento entre estudiantes y empresas, sino también manejar más adelante becas compartidas entre gobierno y sector privado, haciendo intercambios nacionales e internacionales que aporten y beneficien al desarrollo de Nuevo Laredo.

“Es un efecto tripartita; gobierno, industria y universidades, debemos tener los tres un mismo propósito. Un título no te garantiza el éxito profesional, tienes que esmerarte, seguir preparándote, tener disposición de la mejora continua, y las empresas valorar lo que aquí se produce, buscamos que a todos nos vaya bien; a la ciudad, empresas y a futuros egresados, para mejorar la calidad de vida”, destacó Rivas Cuéllar.

En el programa de conferencias, se imparte Innovación Tecnológica como parte fundamental del éxito, siendo el expositor el C.P. Gerardo López, gerente de Servicios Administrativos de Caterpillar (CAT).

Un Panel de Mujeres en Liderazgo donde participaron Claudia Fresnillo Martínez, gerente de Operaciones Oradel CAT; Claudia Contreras Faz, gerente de Recursos Humanos CAT; Mónica Plascencia de la Garza, gerente de Innovación y Mejora Continua CAT; Nadia Molina Romero, Supervisor General de Ingeniería de Manufactura CAT.

Innovación y Creatividad con el panelista Ricardo Javier Guerra Peña, gerente de Plantas Finsa; Diversidad e Inclusión para la Innovación impartida por José Luis Ochoa, gerente de Operaciones Finsa.

El presidente Enrique Rivas, estuvo acompañado por los regidores, Fernando Torres Villarreal y Juana Isidra Mata García; Francisco Solís Morales, Secretario de Desarrollo Económico; José Daniel Covarrubias Peña, director del Centro IST; Ricardo Javier Guerra Peña, gerente de Plantas Finsa; Rodolfo Peña, gerente de Materiales de la Planta Controles Temex; Javier Octavio Núñez Ramírez, director del Tecnológico; Martín Cruz Arellano, director académico quien acudió en representación de Alfonso Aramis Salas Pérez, director de la Universidad Tecnológica.