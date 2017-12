Promete Meade que no habrá ni un sólo peso ilícito en su precampaña

CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio Meade prometió que a su precampaña y eventual campaña presidencial no entrará ni un sólo peso ilícito y de todo se rendirá cuentas.

“Que no quepa la menor duda que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y sobre el cual no se pueda rendir cuentas”, aseguró.

El precandidato presidencial del PRI-PVEM-NA, respondió así en entrevista tras ser cuestionado sobre la detención del ex secretario general adjunto del PRI y cercano colaborador de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a quien, además, defendió.

“Yo le tengo afecto en lo personal, lo conozco y espero se aclare todo con satisfacción”, dijo.

Meade Kuribreña se reunió con consejeros políticos y Cuadros del PRI de Sonora, ante quienes además dio un espaldarazo a Manlio Fabio Beltrones al que describió como un personaje distinguido del partido.

El precandidato se reunirá más tarde con jóvenes y mujeres príistas.