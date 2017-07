Prohíben ‘Despacito’ en Malasia por su ‘contenido sexual’

"Despacito no será transmitida por las emisoras estatales.

Autoridades del país musulmán consideraran que el tema escrito por la cantante panameña Erika Ender no es apto para todo el público

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que ‘Despacito’ es la canción con más reproducciones en la historia a través de las plataformas de streaming, no se reproducirá más en Malasia.

Autoridades del país musulmán consideraran que el tema escrito por la cantante panameña Erika Ender no es apto para todo el público por el contenido sexual de su letra.

Y es que un grupo de conservadores se ha dado la tarea de enviar múltiples quejas al ministerio de comunicaciones y multimedia a fin de que se prohíba la reproducción del hit interpretado por Luis Fonsi.

Al respecto, Salleh Said Keruak, ministro de comunicaciones y multimedia de Malasia, indicó que “Despacito no será transmitida por las emisoras estatales porque recibimos quejas del público, las letras no son adecuadas para ser escuchadas. Para las estaciones privadas de Malasia, los alentamos a practicar la autocensura”.

A su vez, el partido islamista Parti Amanah Negara denunció la canción y pidió que no se emitiese ya que muchos niños la cantaban sin entender el significado.

