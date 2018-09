Programadora recibe insultos por ser modelo, ella responde

Decenas de internautas consideraron incompatibles sus dos profesiones y no dudaron en insultarla, pero ella supo defenderse.

CIUDAD DE MÉXICO.-Hoy en día aún es común que las elecciones de las mujeres sean cuestionadas y cuando la decisión tiene que ver con la profesión a la que una de ellas se dedicará, el asunto suele ponerse más escabroso, sobre todo si la elegida es una carrera típicamente ejecutada por hombres.

Eso es justamente lo que ha convertido a Lyndsey Scott en blanco de burlas y comentarios machistas y misóginos por parte de decenas de internautas que no han reparado en sus intentos de menospreciarla por considerar que sus dos profesiones son incompatibles.

Lyndsey es una destacada ingeniera de software y ha trabajado junto a Bill Gates y Mark Zuckerber, pero esto no le ha impedido continuar con su otra pasión: el modelaje.

Sobre las pasarelas, la joven de 31 años también ha sobresalido pues en su currículum figura el Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los eventos más destacados para las modelos.

La polémica no es nada nuevo para esta mujer estadounidense que años atrás se convirtió en la primer afroamericana en desfilar para Calvin Klein, sin embargo, los comentarios negativos se reactivaron luego de que una cuenta de Instagram publicara una fotografía de ella con la frase “Esta modelo de Victoria’s Secret puede programar código en Python, C++, Java, MIPS and Objective-C”.

Aunque la intención original de la publicación era reconocer el trabajo de Lyndsey ésta se convirtió en un escaparate perfecto para que cientos de personas dejaran ver sus pensamientos negativos.



No estoy tratando de presumir, solo declaro hechos con la esperanza de convencer al menos a una de las personas que hacen comentarios negativos de que los programadores pueden venir en todas las formas, tamaños, géneros, razas, etc. para que lo piensen dos veces antes de dudar de otras mujeres y niñas que están en tecnología. LYNDSEY SCOTT

De inmediato la publicación se hizo popular y comenzó a llenarse tanto de comentarios positivos y de apoyo como de testimonios de otras mujeres que han pasado por situaciones similares.