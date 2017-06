Profesor forcejea con su alumno en escuela primaria de León

CIUDAD MÉXICO.- Un video grabado por alumnos de la primaria Hermanos Aldama, se viralizó en redes sociales ya que captaron el momento en el que un profesor usa “mano dura” contra un alumno para poder arrebatarle una mochila mientras le dice: “¿bueno no entiendes Emmanuel?”.

El hecho sucedió en la primaria urbana Hermanos Aldama, ubicada sobre el bulevar San Juan Bosco y la esquina de la calle Irapuato en la colonia Industrial.

El video difundido en redes sociales alertó que la agresión del maestro contra el compañero de clases ocurrió presuntamente la mañana del viernes, en el salón de clases de los alumnos de quinto grado de la escuela federal.

La grabación comienza con el forcejeo del maestro y el alumno. Después de varias vueltas, la mochila logra estar en las manos del profesor, pero luego con su brazo izquierdo, lo toma del cuello y le dice: “bueno no entiendes, no entiendes Emmanuel, no entiendes”, mientras se lleva la mochila a lo que parece ser su escritorio.

Luego la grabación termina.

En una búsqueda con autoridades de la escuela, no fue posible obtener una postura, mientras que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), no ha emitido alguna versión sobre los hechos.

Fuente: Sinembargo