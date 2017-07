Profeco pide respetar precio de pantalla a 64.5 pesos

CAMPECHE.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aconsejó al gerente de una tienda en el estado de Campeche a respetar el precio de 64 pesos con 50 centavos de varias pantallas LED de 42 pulgadas, ya que se publicó un video en redes sociales donde los clientes encontraron el precio en las pantallas, los dos primeros números eran grandes y los otros dos pequeños, la cantidad era clara.

Los clientes pidieron hablar con el gerente de la tienda, cuando no les respetaron el precio en las cajas, el gerente les informó que el precio era erróneo y trató de negociar ofreciéndolas a la mitad. Sin embargo, cuando las escanearon se dieron cuenta que el precio tampoco coincidía con el del cartel, marcaba 4 mil 445 pesos.

Una de las clientes explica en la grabación que el propio gerente intentó negociar con ellas, explicándoles que su valor era de 6 mil pesos, pero que podía dejárselas a mitad de precio, pero no aceptaron.

Nidia Guillermo, otra clienta, también se quejó que la tienda no quiso respetar el precio de la Pantalla RCA de 42 pulgadas tipo LED FHD. “Yo igual había agarrado una y no me la dejaron pagar, ya fui a ver a la licenciada y mañana nos espera en el palacio (de gobierno) para que nos acompañe a la Profeco”, aseveró.

Rafael Montero Romero, delegado de Profeco Campeche, indicó que aunque escuchará los argumentos de la tienda, es preferible que respete el precio indicado o de otro modo deberá enfrentar multas de hasta 300 mil pesos.