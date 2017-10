Profeco activará operativo ‘Halloween y Día de Muertos’

NUEVO LAREDO, TAM.-A finales de octubre, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en la ciudad, activará el operativo por Halloween y Día de Muertos a través del cual verificará la exhibición de precios en flores, veladoras, dulces, disfraces y pan de muerto, entre otros.

Eduardo Anaya, jefe de la unidad de servicios de la Profeco en Nuevo Laredo dijo que la Delegación estatal de la Profeco enviará personal para que realicen visitas aleatorias al comercio local con el fin de constar que los comerciantes exhiban los precios de sus productos y no cometan abusos contra los clientes.

“Los principales comercios que serán visitados, serán las dulcerías, tiendas de ropa y disfraces, así como los florerías, la intención no es imponer sanciones por precios que no están regulados, pero sí cuando se comenten abusos, se exagera en los precios o no se respetan las ofertas”, manifestó.