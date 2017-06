Profe Cruz deberá ganar 25 puntos para cobrar salario completo

GUADALAJARA.- Para la directiva de Atlas en su arreglo con el técnico del equipo, José Guadalupe Cruz, no hubo dudas en los compromisos que se tienen que cumplir; si el Profe no hace un puntaje establecido, no recibirá el cien por ciento de su salario, como pasó el torneo pasado.

“Yo lo veo super comprometido y volvió a aceptar una condición económica del 50 por ciento de su salario por puntos, que no cualquiera, yo creo que es el único de México. Para poder tener el 100 por ciento de su salario debe sumar 25 puntos, en el primer periodo no lo ganó, cobró la mitad. El compromiso con el Profe es de 30 puntos”, dijo el presidente de los Zorros, Gustavo Guzmán.

Además, el dirigente de los Rojinegros comentó, que el compromiso que tienen, es llegar a la Semifinal por lo menos.

“Tenemos que llegar mínimo a la Semifinal, y ya estando ahí tiene que ser. Tenemos un equipazo, un centro delantero, el muchacho nuevo, los laterales y nos puede ayudar igual o mejor que el Fideo “, agregó.

El dirigente de los Zorros, comentó que no soltarán a nadie más, aunque les vuelvan a ofertar por Luis Reyes u otro elemento que esté en Selección Mexicana.

“Yo le daría en la torre a un proyecto serio, que ha costado. Puede tener una lesión, bajar de juego y que el dinero que me llegaran a ofrecer no me lo dieran posteriormente. Hubo ofertas para pagarlo y entregarlo en un año y lo rechacé, no sólo el América estuvo interesado (por Luis Reyes)”, concluyó.