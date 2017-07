Productos ‘milagro’ para adelgazar …caros y peligrosos

NUEVO LAREDO. TAM.- El consumo de productos “milagro” para bajar de peso, así como otros medicamentos y remedios herbolarios pueden poner en riesgo la salud de las personas, aseguró Jorge Guillermo Mendoza Canales, Médico General en Nutrición y Bariatría.

Por ello, recomendó a la población a no automedicarse y bajar de peso con supervisión médica, así como llevar una alimentación saludable.

“Es importante que la gente tome conciencia de no automedicarse, no se trata de comprar pastillas por internet, como le paso a la joven que falleció en Monterrey, probablemente ella no tuvo su valoración médica y lamentablemente falleció, por eso, siempre tienen que ir con un médico que les haga una valoración de su salud y se les dé un tratamiento adecuado”, señaló.