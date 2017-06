Producción de “La dama de negro” busca a Luis Miguel para develar placa conmemorativa

CIUDAD DE MÉXICO.- El montaje teatral “La dama de negro” celebrará 23 años de funciones ininterrumpidas y seis mil 200 representaciones, con una gala especial que se realizará el 29 de julio próximo en el Teatro Metropólitan, cuya placa conmemorativa la podría develar Luis Miguel.

El festejo marcará el regreso del actor Alejandro Tomassi a esta obra dirigida por Rafael Perrín, tras 10 años de no actuar en esta puesta, que actualmente se presenta en el Teatro Ofelia.

En conferencia de prensa, el productor Antonio Calvo adelantó que están en negociaciones con el intérprete de “La incondicional” para que asista a esta gala en la Ciudad de México.

“Estamos hablando con su gente, se encuentran interesados, les gusta la obra, pero no han sido claros si estará en el país por esas fechas”, declaró el realizador.

Al respecto, Tomassi comentó que “se está buscando al señor Luis Miguel, ojalá que acepte, a mí me encantaría, lo conozco desde pequeñito, lo he visto crecer y lo admiro, es un cantante que no ha parado”, dijo.

Asimismo, explicó que gracias a que en la televisora en la que trabaja le ha dado más apertura por la desaparición de las exclusividades, es lo que hizo que se facilitará su inclusión en esta puesta.

“La dama de negro”, indicó, sigue con esa energía que tuvo desde su inicio, con esa alegría de poder divertir, entretener, de espantar a la gente, pues afirma que es una obra única en su género.

Cuando le ofrecieron trabajar en esta obra, en un principio, explicó que no era un género que a él le llamaba la atención, pero le insistieron, le mandaron el libreto, después aceptó y le entusiasmó la dinámica que tiene, ya que requiere de mucha dedicación.

“Me siento como en casa, gracias por la bienvenida, es una experiencia terrorífica que me divierte mucho, a pesar de que se presenta en otros países como Londres, es mejor cuando se presenta aquí, ya que se le imprime el humor mexicano.

Por su parte, Ernesto D’Alessio mencionó que con Alejandro Tomassi ya había hecho mancuerna en la telenovela “Tormenta en el paraíso”, pero en el teatro, jamás.