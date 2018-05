Proclama CNE presidente reelecto a Nicolás Maduro

Las elecciones han sido cuestionadas por decenas de países que consideran que los comicios no fueron limpios. En las elecciones no participó la principal alianza opositora que consideró los comicios como fraudulentos.

VENEZUELA.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue proclamado presidente reelecto para el mandato 2019-2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras las polémicas elecciones del domingo, las cuales recibieron un abrumador mensaje internacional de desconocimiento.

En el acto, Maduro dijo haber sido el presidente “más amenazado y agredido”, pero advirtió que el pueblo venezolano no se rendirá ante las presiones.

“Venezuela es víctima de una amenaza. Yo he sido el presidente más agredido y amenazado y aquí estoy, de pie, seguro del camino de la patria, del destino de nuestra patria”, señaló en el acto en la sede del CNE, según el cual obtuvo el 68 por ciento de los votos contra 21 por ciento de su oponente Henri Falcón.

Maduro promedió que se encargará de resolver los problemas económicos y dijo estar dispuesto a enfrentar a las “mafias” que alteran los precios de los bienes de consumo. “Voy a estabilizar la economía. Busquemos el camino a la Venezuela productiva”, añadió.

Maduro dijo que Estados Unidos se equivoca al pensar que los venezolanos se rendirán ante sus presiones y las sanciones financieras que aplica.

“Si el imperio gobernado por el extremismo de derecha, por el fanatismo de derecha del Ku Klux Klan, de supremacistas blancos e imperialistas cree que Venezuela se va rendir, digo que aquí no se rinde nadie. Aquí no domina el imperio, Venezuela es libre, soberana e independiente”, aseveró.

Las elecciones han sido cuestionadas por decenas de países que consideran que los comicios no fueron limpios. En las elecciones no participó la principal alianza opositora que consideró los comicios como fraudulentos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió nuevas sanciones financieras horas después que el CNE anunció ganador a Maduro.

El presidente venezolano rechazó las nuevas sanciones aprobadas por su par estadunidense. Trump firmó una orden ejecutiva para limitar la capacidad del gobierno de Nicolás Maduro de vender activos estatales.

“Creo en el diálogo, en el entendimiento, pero así también creo que Venezuela debe ser respetada”, dijo Maduro, al tiempo que denunció que la embajada de Estados Unidos en Caracas ha sostenido una “conspiración permanente”.

Dijo que llamará a un gobierno de unidad nacional para enfrentar la depresión económica y la hiperinflación. “Se dice fácil, pero ésta fue una elección para enfrentar amenazas, presiones y guerra económica”.

“Venezuela enfrenta una guerra no convencional para ser dominada. Yo he enfrenado toda modalidad de guerra no convencional con una sola arma, el voto. Es el arma que tiene la revolución bolivariana para vencer, que es el poder de la democracia verdadera, el voto popular”, dijo.

“Ésta fue una gran victoria del pueblo y nadie la puede ignorar, desestimar o manchar. Ésta es una gran victoria que ha tenido el pueblo, que no se ha rendido y está dispuesto a defender su patria como nunca antes”, agregó.