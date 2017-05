“Primero limpiaré la tumba de mi madre”

NUEVO LAREDO, TAM.- A sus 51 años de edad, con dos hijos, Ana Luisa Maro Moreno, es una de tantas madres ejemplares que han luchado junto con su esposo para sacar adelante a su familia.

Ana Luisa es considerada una mujer muy trabajadora, por lo que es símbolo de respeto y admiración para sus hijos de 30 y 26 años, sobre todo por todos sus sacrificios.

“Ahorita estoy acudiendo al panteón municipal antiguo para ofrecer mis servicio de limpieza a las personas que vienen a visitar la tumbas de sus madres fallecidas, limpio con agua y jabón la lápida, corto el zacate que hay alrededor de la tumba y también mantengo frescas las flores naturales que las familias ponen en la tumba de sus seres queridos”, dijo.

Manifestó que cada semana acude a limpiar la tumba de su madre que tiene más de 32 años de fallecida.

“Mañana que es día de la Madre me voy a venir temprano y lo primero que voy hacer es limpiar la tumba de mi madre, después aquí estaré un rato ofreciendo mis servicios y ya en la tarde nos reunimos toda la familia para festejar a las mamás, hacemos una carne asada, pero primero le hacemos una oración a nuestra madre”, señaló.

Comentó que tanto su esposo como sus hijos, la apoyan, pues asegura que trabajar la mantiene activa, además contribuye con los gastos de la casa.

“Yo trabajaba en el área de limpieza de Chedraui, pero me salí para descansar unos días, ya que en esta temporada vengo al panteón porque me gusta acudir seguido a visitar la tumba de mi madre, pues en estos días me agarra la nostalgia, además que aquí miro a mamás que me la recuerdan y las ayudo de corazón, porque recuerdo cuando venía con mi mamá a limpiar las lápidas de mis abuelos”, externó.

Para Ana Luisa, ser madre es una bendición, quien reiteró que es algo hermoso que Dios te dé el privilegio de tener hijos, sobre todo al saber cómo desarrollan dentro del vientre de una madre.

“Afortunadamente Dios me mando unos hijos hermosos, si Dios nos da el don de ser madre, hay que cuidarlos con amor, ya que hay mujeres que no pueden tener hijos y eso duele mucho, porque es más hermoso ser madre que no ser, ellos te dan muchas alegrías y satisfacciones”, expresó contenta la mujer.

La madre envió una felicitación y muchas bendiciones a todas las madres y las exhortó a que protejan a sus hijos y les brinden todo el amor del mundo.