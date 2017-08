‘Primero el deber’, dicen bomberos

NUEVO LAREDO, TAM.- Como cada año no pasa desapercibido la celebración de los héroes de la ciudad, como son todo el equipo operativo del departamento de Bomberos y Protección Civil, que celebraron su día este martes 22 de agosto precisamente Día el Bombero en México.

Algunos bomberos entrevistados en este importante día compartieron algunas de sus vivencias.

El Segundo Comandante de Bomberos, José Eduardo Roldan Cabañas, tiene más de 20 años de pertenecer orgullosamente al cuerpo de bomberos de esta ciudad.

Como en todos los casos de quien forma parte de este importante departamento, la entrega y dedicación de todos y cada uno de ellos, el estar siempre a la expectativa de algún llamado y cumpliendo su turno, les ha acarreado problemas a nivel personal y familiar, dejando a un lado todos los días importantes, por anteponer su compromiso laboral y ciudadano.

“Aquí a Nuevo Laredo entre la verdad por recomendación, vengo del Estado de Nuevo León, allá inicie porque me gustaba todo lo que conlleva este tipo de servicio, empecé como voluntario, se me da esta oportunidad y aquí sigo, poco a poco fui subiendo de puesto hasta llegar a la jefatura que ahora represento, y sigo con la misma convicción y dedicación que siempre me hizo seguir, el ayudar a los demás”, mencionó Martínez Bernal.