Primera imagen de Samsung Galaxy S8

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer una foto del teléfono fue filtrada por el famoso y confiable Evan Blass de Venture Beat.

Como se puede ver, la parte trasera del teléfono es muy similar a la del Galaxy S7 del año pasado, pero agrega el sensor de huellas dactilares, lo que francamente lo hace más cómodo. Pero el frente, por el contrario,muestra un salto radical en el diseño típico de la serie. Nos podemos despedir del botón físico de inicio y de los botones de navegación touch. Ahora, el modelo luce una gran pantalla curva que aparentemente abarca todo el teléfono.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH

— Evan Blass (@evleaks) 26 de enero de 2017