Primer tuit de Donald Trump desde la cuenta presidencial

ESTADOS UNIDOS.- Junto con la toma de posesión, Trump también estrenó la nueva cuenta presidencial en Twitter, POTUS.

En cuestión de pocas horas, la cuenta obtuvo más de 10 millones de seguidores.

El momento de la juramentación de Donald Trump

Trump publicó su primer tuit como POTUS alrededor de las 2pm con un link a su página de Facebook con el texto de su discurso de su toma de posesión.

Asimismo, Trump envió su segundo tuit para agradecer al pueblo estadounidense.

On behalf of my entire family, THANK YOU! #InaugurationDay pic.twitter.com/v2nEMoanIX

— President Trump (@POTUS) January 20, 2017