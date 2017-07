Primer teaser de la próxima película de Evangelion

Aún no se tiene conocimiento del lanzamiento de la película.

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 10 años, Hideaki Anno comenzó un ambicioso proyecto; un reboot/remake de Evagelion, donde se nos iba a contar la historia clásica, pero con una nueva visón y actualizada para la época.

La primeras tres películas tuvieron un lapso de estreno entre 2 y 3 años cada una; siendo la última “You Can (Not) Redo”, lanzada en 2012. Desde ese momento se ha tenido muy poca información acerca de la cuarta parte, que cerraría todo este ciclo. El creador se ha limitado a decir que continúan trabajando en el proyecto, aunque se ha tenido que atrasar por diversas razones, una de ellas, su involucramiento en la dirección de Shin Godzilla.

Bueno, después de todo esto, parece que Anno por fin está avanzando con el final de Rebuild of Evangelion. A través de la página oficial, se lanzó un teaser del filme.

Como pueden ver, no dice mucho en realidad, sólo que se encuentran trabajando en la obra en este momento.

No, aún no hay fecha de estreno, pero suponemos que ya llevan un buen avance, de lo contrario no hubieran soltado este poster. Nuestra apuesta, la están guardando para 2019 o 2020, para que coincida con los Juegos Olímpicos.