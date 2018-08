Primaria combate violencia escolar

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la intención de reducir las quejas de violencia entre alumnos, se instaló un módulo de atención, para precisamente prevenir la violencia escolar, esto en la escuela primaria Rosendo Caballero, turno matutino.

De acuerdo a la directora del plantel, Deyanira Camarena Capistrán, han obtenido muy buenos resultados, ya que se han reducido las quejas en un 45 por ciento, porcentaje considerado como un éxito.

“La manera de proceder es que los alumnos colocan un formato con lo ocurrido y dan pie a una solución del problema a través de un consejo de profesores, donde se decide de que manera proceder”, explicó Camarena Capistrán.

Las denuncias van desde el no compartir la cancha de fútbol, explanada, malas palabras y roce entre estudiantes cuando juegan, siendo estas las quejas que con mayor frecuencia se atienden y reciben en dicho módulo.

La directora mencionó que no se han denunciado casos fuertes de bullying, pero de presentarse se tomarían acciones integrales para frenar el problema, ya que no se tiene la intención de afectar a los alumnos, si no de erradicar esas malas acciones, con profesionalismo.

Los estudiantes que se han llegado a sancionar son enviados suspendidos a su casa ya sea por 1 día o hasta 3, dependiendo lo grave de la queja que se recibió en contra del alumno.

Esta primaria se ubica en la avenida Monterrey Sn, en Colinas del Sur, con teléfono 718 3935.