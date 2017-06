PRI se lanza contra el ‘New York Times’ por decir que #GobiernoEspía

CIUDAD DE MÉXICO.- En una ronda de monólogos que no derivaron en ninguna conclusión ni punto de acuerdo alguno, diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso abordaron este miércoles el espionaje contra activistas y periodistas en México, documentado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC y retomado por The New York Times en su primera plana del pasado lunes.

Legisladores priistas y del Partido Verde impidieron que se diera un debate como tal, pues no se permitieron preguntas ni réplicas a los oradores. Representantes de ambos partidos se dedicaron a defender al gobierno de Enrique Peña Nieto, criticar a los periodistas que realizaron el reportaje, se lanzaron contra el diario estadounidense y además consideraron que esto forma parte de una estrategia para derrotar al PRI en 2018.

El diputado priista José Hugo Cabrera Ruiz criticó “con qué ligereza se tratan los temas” de espionaje, con “juicios sumarios, actitud de Ministerio Público y de juez, señalando que ya hay” responsables.

“Las especulaciones no son hechos… en el periodismo, las aseveraciones son un acto irresponsable. Hoy muchos escuchamos al periodista del New York Times, y entre las cosas que señaló, que llaman poderosamente la atención, fue el hecho de decir: ‘no tengo pruebas para decir que fue el gobierno’. Como si no supiéramos que hoy aquellas naciones que se consideran invulnerables, han sido vulnerables en sus sistemas”, atajó.

Dijo que le llama la atención la “muy escasa memoria que tienen compañeros de Acción Nacional”, a quienes les recordó las acusaciones de Josefina Vázquez Mota contra Alejandra Sota -ex vocera del ex presidente Felipe Calderón- sobre presunto espionaje. “Y qué decir del ex gobernador de Puebla (Rafael Moreno Valle) que ha sido todo un caso y que está perfectamente documentado”.

Afirmó que se equivocan quienes dicen que el gobierno ha sido omiso, pues ya “refrendó su compromiso irrestricto a la privacidad y a la protección de datos personales” e invitó a presentar “sus denuncias ante la PGR”. “Los priistas condenamos todo tipo de espionaje”, retamó. Y confió en que la PGR hará un “riguroso análisis desde los números telefónicos donde se han llevado los ataques”.

“No tengo duda de que esta publicación forma parte de esa estrategia para socavar las instituciones… aquellos que quieren mandarlas al diablo… el 2018 se gana con proyecto, con votos, no con este tipo de acciones que desde el extranjero obedece a otro tipo de intereses”, finalizó.

La senadora priista Graciela Ortiz agregó por su parte más críticas contra el diario NYT:

“Hay un comentario del propio periodista que escribe la nota, en el que rechaza que tenga pruebas de que el gobierno sea responsable del espionaje. Pero dice, de la manera más poco ética que se pueda dar, ‘pero todos creen que es el gobierno’. No, si de creencias está lleno el mundo. Creemos muchísimas cosas pero lo que necesitamos son pruebas contundentes de que este espionaje obedece a qué instancia, a qué grupo, a qué interés y qué es lo que busca en el país”.

Manifestó estar “indignada” porque un medio internacional utiliza “la creencia para poder hacer una aseveración como la que ha hecho. Es indignante y a todos nos debiera de llamar la atención el interés que subyace en que un medio internacional esté haciendo este tipo de acusaciones”.

Expresó la “solidaridad del PRI con quienes se sienten agravados por este delito” y refirió que la PGR ya inició una investigación.

Al igual que el diputado priista, refirió que “el gobierno de Puebla espió a diversos académicos y líderes sociales”, por lo que llamó a que esta práctica sea “desterrada”, con la disposición de todas las fuerzas políticas. “No hay preguntas al orador, usted conoce el acuerdo”, respondió Pablo Escudero ante cualquier intento de cuestionamiento a los oradores.

El diputado de Morena, Vidal Llerenas, ironizó con las críticas de priistas al rotativo estadounidense: “es interesante cómo el New York Times tiene un nuevo detractor. Ya no sólo Donald Trump. Ahora es el PRI. Trump y el PRI se unen en detractar al principal diario del mundo y enorme garante de la libertad de expresión”. Además, criticó que “el fiscal para periodistas no ha servido para nada”.

Por su parte, el senador Miguel Barbosa comentó: “Queremos escuchar al presidente de la República. Sí queremos la comparecencia de los titulares de las dependencias. Pero queremos escuchar al presidente de la República y su posición frente a estos asuntos verdaderamente lamentables. No permitamos que esto se achique, que esto se oculte, que solamente sea tema de esta permanente, en este debate pequeño, en este debate controlado. Hagamos de este un asunto de Estado y que esa práctica política de los gobiernos de abuso de poder… no se siga circunscribiendo a una realidad lamentable”.

Barbosa pidió que incluso un grupo de trabajo especial dé seguimiento a la investigación en este tema. Precisó que en otras naciones en donde se presentan casos similares dan pie a la destitución de mandatarios, pero en México se apuesta por el olvido y dejar pasar esta flagrante violación a los derechos fundamentales de los mexicanos.

Por su parte, el diputado del PAN, Federico Döring, lamentó que el PRI condena los hechos de espionaje, pero por otro lado desvirtúa la labor periodística. Criticó que el gobierno mexicano mantiene una postura omisa en este terreno, lo cual lo posiciona como el usuario de este tipo de programa o como cómplice en su utilización.

Asimismo, el panista señaló que el espionaje no es un hecho nuevo y destacó que en 2009 el entonces senador Manlio Fabio Beltrones presentó una denuncia por espionaje. Otros que han sufrido espionaje fueron Juan Camilo Mouriño, Santiago Creel Miranda y Joaquín López Doriga. Y añadió que el espionaje es una práctica que atenta en contra de los derechos humanos.

Por parte del PRD, Jesús Zambrano señaló que los hechos denunciados son lamentables y la inacción de las autoridades es inaceptable; si el gobierno dice que no fue, entonces que diga quién sí, remarcó.

Agregó que la clara violación a los preceptos constitucionales no debe de pasar como un acto sin consecuencias; y llamó a que el gobierno mexicano transparente la relación que tiene con empresas como la proveedora de este software que infecta teléfonos.

En el mismo sentido, la senadora Dolores Padierna (PRD) urgió que se inicie una investigación profunda.

Afirmó que ante la hipótesis de la existencia de una red de espionaje, el único responsable es el gobierno federal ya sea por acción u omisión. Y mencionó que la política de hostigamiento e intimidación que ha operado el gobierno de Enrique Peña Nieto no corresponde a un régimen democrático.

A su vez, el senador Benjamín Robles expuso que todos saben que el espionaje es el común denominador del país, ya que no es privativo del gobierno actual sino que ha sido utilizado recurrentemente por distintos grupos políticos. Advirtió que los responsables de estas acciones son el presidente de la República y el secretario de Gobernación, ya que son ellos quienes están al frente de las instituciones de seguridad.