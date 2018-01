PRI no impugnará cambio de nombre de coalición “Meade ciudadano por México”

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió no impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de instruir el cambio de nombre de la coalición “Meade ciudadano por México” (PRI-PVEM-Nueva Alianza).

La decisión de no impugnar, justificó el PRI a través de un comunicado emitido esta mañana de miércoles, es en aras de dar un paso adicional a una contienda transparente, libre y respetuosa, no obstante que no se está de acuerdo con los criterios establecidos por el INE, toda vez que no hay razón para una prohibición jurídica al respecto.

“Tanto la ley como la reglamentación correspondiente permiten que la coalición incluya el apellido de nuestro precandidato a la Presidencia de la República, ‘Pepe’ Meade. “Aunado a lo anterior, las Consejeras y los Consejeros del INE expresaron repetidamente que no se estaba violando ningún artículo de la legislación electoral al poner el apellido de nuestro precandidato presidencial en el nombre de la coalición”, difundió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Este organismo político considera que el nombre de la coalición debe ser benéfico para la ciudadanía, así como reflejar un beneficio electoral para los partidos políticos que la integran.

El pasado 5 de enero el Consejo General del INE declaró improcedente utilizar el apellido del precandidato presidencial en la denominación de la Coalición.

El INE especificó que el nombre Meade Ciudadano por México tiene que cambiarse.

“En esencia, consideró que la propuesta provocaría una sobre exposición de nuestro precandidato presidencial ante la ciudadanía, porque al incluirlo en la propaganda electoral de todos los candidatos postulados por la coalición, implicaría una promoción permanente”, recordó el PRI.

El PRI subrayó a través del comunicado, que la denominación de la Coalición no está prohibida por la ley.