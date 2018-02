PRI está detrás de ataques en mi contra, asegura Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, acusó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es quien difunde información falsa sobre su patrimonio e inventar una triangulación por la venta de una nave industrial en Querétaro.

A través de un video colocado en su cuenta de Twitter, el panista se deslindó de haber amenazado y de conocer a quienes lo acusan de haber fundado empresas “fantasma” para enriquecerse.

Aseguró que la empresa de su propiedad está declarada en su 3de3 y se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

Mencionó que esta información fue difundida para beneficiar al candidato del tricolor, José Antonio Meade.

“Yo no les tengo miedo, con mucho gusto acudo con la autoridad que quieran y cuando quieran. No me van a detener con mentiras, les vamos a ganar, ya falta muy poco, afortunadamente el PRI ya se va”.