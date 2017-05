Prevén que Trump retire a EU del pacto climático de París

WASHINGTON.- Se espera que el presidente Donald Trump retire a Estados Unidos del acuerdo de París contra el cambio climático, dijo un funcionario de la Casa Blanca el miércoles. La decisión podría disgustar a ciertos aliados que pasaron años negociando el histórico pacto.

La fuente indicó que puede haber “advertencias en las palabras” que use el mandatario estadounidense para anunciar la salida, dejando abierta la posibilidad de que la decisión no sea definitiva.

El miércoles, el presidente dijo en Twitter: “Estaré anunciando mi decisión sobre el Acuerdo del París en los siguientes días. ¡DEVOLVAMOS LA GRANDEZA A ESTADOS UNIDOS!”.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017