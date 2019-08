Presume Trump avances de muro fronterizo entre México y EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió imágenes de lo que, aseguró, es el avance en la construcción del muro fronterizo con México.

El vallado, de acuerdo con las fotos difundidas por Twitter, se encuentra en Santa Teresa, Nuevo México, y San Diego, California.

Trump abandonó su plan original de construir un muro de concreto de nueve metros de alto luego de que el Congreso de EU le negó los fondos. El Mandatario había pedido 5 mil 700 millones de dólares.

Por ello, el Presidente invocó una orden de emergencia nacional para desviar dinero del Pentágono hacia la construcción de nuevas vallas en la frontera, sin requerir el visto bueno del Legislativo.

Si bien, en mayo, un tribunal de primera instancia había congelado los recursos, y en julio una Corte de apelaciones ratificó la decisión, el 26 del mes pasado la Suprema Corte, en una votación de 5 a 4, dio luz verde al Gobierno para comenzar, con recursos del Departamento de Defensa, las obras estipuladas en cuatro contratos asignados.

Democrats want Open Borders and Crime! So dangerous for our Country. But we are building a big, beautiful, NEW Wall! I will protect America, the Dems don’t know where to start! pic.twitter.com/D0APaAxvVm

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019