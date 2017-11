Presidente Santos publica declaración de renta y aclara su caso en Papeles Paraíso

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, publicó en el portal de la presidencia de Colombia sus dos últimas declaraciones de renta (2015-2016) y aclaró su situación en el caso del escándalo de los “Paradise Papers”.

Agregó que “los temas de educación siempre han sido de gran interés para mí. Fui muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad de la Andes y fundador del colegio Los Nogales”.

“Por ese motivo me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”, anotó Santos.

Dijo que por ayudar como “miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria, a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”.

Para Santos “en dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby, Luis Guinot”.

“Mi relación, apuntó, terminó como miembro de junta antes de asumir como Ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar”.