Presidente de Polonia viajó a México en vuelo comercial

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente de Polonia, Andrzej Duda, para su visita a México del 22 al 25 de abril viajó en un vuelo comercial, y aprovechó para tomarse “selfies” con los pasajeros.

Duda viajó en un vuelo de Lufthansa con rumbo a la Ciudad de México y fue captado por los pasajeros, que al reconocerlo le pidieron fotografías que fueron difundidas vía Twitter.

Un usuario proveniente de Polonia, que arribaría a Frankfurt en el mismo vuelo del mandatario polaco, destacó su sorpresa por la accesibilidad de su dirigente.

on the way to Frankfurt with Mr. President of Poland, Andrzej Duda on regular flight .. !

I'm impressed Mr. President :+)@AndrzejDuda pic.twitter.com/WHp4aV42xh

— Adam Jankowski (@85AdamJankowski) 22 de abril de 2017