Presentan a Miraitowa y Someity, las mascotas de los Juegos Olímpicos 2020

JAPÓN.-El comité organizador de Tokio 2020 presentó oficialmente a Miraitowa y Someity, quienes serán las mascotas de los Juegos Olímpicos 2020.

Miraitowa, la imagen de los Juegos Olímpicos, está vestido con cuadrados azules y blancos; su nombre es una combinación de los términos japoneses que designan el futuro y la eternidad, explicaron los organizadores.

Someity, la mascota de los Paralímpicos, trae una indumentaria parecida pero en blanco y rosa; su nombre alude a una variedad de cereza japonesa, y la expresión inglesa ‘so mighty’ (tan poderoso).

Ambos personajes de estética futurista e inspirados en el anime, representan “la tradición y la innovación” del país asiático, dijeron durante la presentación.

Las mascotas fueron elegidas por niños en alrededor de 17 mil primarias, es decir, casi el 70 por ciento de los centros de este tipo en Japón, así como algunos colegios nipones en el extranjero.

Miraitowa “tiene un pronunciado sentido de la justicia y es muy deportista” y Someity es “en general tranquilo” pero “puede llegar a ser muy poderoso si es necesario”, comentaron los organizadores.

En febrero pasado ya habían anunciado a los personajes por medio de una imagen en redes sociales.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio se llevarán a cabo del 24 de julio y el 9 de agosto de 2020 y del 25 de agosto al 6 de septiembre del mismo año, respectivamente.

The official video of #Miraitowa and #Someity is now LIVE! Welcome to the world, Miraitowa and Someity!https://t.co/CQWXiRxB6r pic.twitter.com/KYconJrjxo

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 22 de julio de 2018