Presentadora de televisión se desmaya en vivo

E.U.- Este martes por la mañana la presentadora de televisión Wendy Williams, le dio un “susto de miedo” a su audiencia cuando vestida de la ‘Estatua de la Libertad’ para celebrar el Halloween, perdió el conocimiento y cayó desmayada durante su programa que se transmite en vivo.

Williams desmayó frente al público en vivo y la producción tuvo que mandar a comerciales.

Durante la pausa extendida la conductora se logró recuperar y decidió seguir conduciendo el programa de televisión, aclarando que su desmayó no se trató de una actuación.

“Eso no fue un truco”, dijo Williams a su regreso. “Estoy acalorada en este disfraz y sí me desmayé, pero ¿saben qué? Soy una campeona y regresé”.

WATCH: Wendy Williams is seriously a champ… passes out, then gets right back up and keeps doing the show after a break… whoa! pic.twitter.com/itUQ44OKOH

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) 31 de octubre de 2017