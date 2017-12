Presenta Gobierno Estatal y SET Proyecto Techno Kids

REYNOSA, TAM.- Con el objetivo de crear niños, niñas y jóvenes emprendedores, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas arrancó el Proyecto Techno Kids, Modelo de Negocio Infantil Formando Emprendedores, en donde los estudiantes usan las aplicaciones de Google para iniciar un emprendimiento exitoso, aplicando el pensamiento crítico y creativo.

La Directora de Programas Transversales de la SET, Norma Angélica Torres Rodríguez, dio a conocer el proyecto en las Escuelas Secundarias General No. 5, No. 8, No. 10 y la Secundaria Técnica No. 14 del municipio de Reynosa, donde actualmente se desarrolla el concepto de modelo de negocio único, que les permitirá creación una visión empresarial y un propósito de vida.

Esta acción forma parte del Programa Unidos por Reynosa, y va encaminada a crear un modelo de vida con propósito, además los alumnos realizan actividades complementarias como la integración de tecnologías, matemáticas, lenguaje, artes visuales, entre otras.