Preparados los agentes aduanales ante cualquier cambio que los pueda afectar

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la posibilidad de la negociación del Tratado del Libre Comercio (TLC) debido a las políticas que ha estado implementado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los agentes aduanales se encuentran preparados ante cualquier cambio que se pudiera dar.

El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Edgardo Pedraza Quintanilla expresó que aún cuando todavía no existe ningún cambio, los agentes aduanales tanto de Nuevo Laredo como a nivel nacional se encuentran preparados y capacitados para atender todas la problemática del comercio exterior.

“Por el momento no hay nada, simplemente son ideas que se han planteado, más no están implementadas y por el momento no tenemos algo que nos pudiera afectar; los agentes aduanales estamos preparados y capacitados ante cualquier tipo de cambio que se llegará a venir.

“Si llegaran a pasar, ya nosotros tomaríamos algún tipo de respuesta a lo que nos vengan a decir, pero hasta ahorita no creemos que haya cambios, los agentes aduanales aquí y a nivel nacional estamos muy preparados y muy capacitados para atender todas las problemáticas del comercio exterior”, mencionó. Pedraza Quintanilla,