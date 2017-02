Prepara Contraloría Estatal acción contra ex funcionarios

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tomando en cuenta que las leyes para sancionar a los servidores públicos son muy laxas, todos los casos que en los cuales se investigue a ex funcionarios, deben de ir bien sustentados y probados, para evitar que puedan evadir cualquier acción legal, sostuvo Mario Soria Landero.

El Contralor Gubernamental señaló lo anterior al solicitar ampliar el punto de vista vertido por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el marco de la rueda de prensa en la cual anunció un ambicioso plan de austeridad de implicará un ahorro del orden de los 680 millones de pesos en este año.

En el mismo, el Jefe del Ejecutivo Estatal habló acerca de las acción es que emprenderá su Gobierno para proceder a sancionar a aquellos ex funcionarios que “robaron el presupuesto”,

“La intención no es alargar la acción legal, si no, trabajar para documentar de manera debida, con las pruebas necesarias, para que no haya ningún problema al momento de proceder contra ellos”, indicó.