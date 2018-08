Prepara ASE resolver faltante de 1,300 mdp

CIUDAD VICTORIA,TAM.-La Auditoria Superior del Estado esta por resolver la afectación al erario público, del orden de los mil 300 millones de pesos, que corresponde a aportaciones descontadas a trabajadores que no fueron entregadas al IPSET, señaló Jorge Espino Ascanio.

Se está integrando, la observación y ésta desafortunadamente no se ha solventado y no se ha aclarado a donde se fueron los recursos que se retuvieron y no se entregaron al IPSET, señaló.

“Estamos esperando el tiempo que se le dio a la Secretaría de Finanzas para determinar a donde se fue es recurso y una vez que hayan respondido, daremos el dictamen, son mil 300 millones de pesos”, recordó el Auditor Superior del Estado.

El término está por vencer, dijo al agregar que la han notificado a la Secretaría de Finanzas a través de la Contraloría del Estado, que tenía que haber notificado a los ex titulares para que comprobara y resolviera esa observación.

Se notificó en marzo y desde entonces contaban con 30 días y nosotros 120, ya vencerá en los próximos días y resolveremos confirme solventen, adelantó.

Señaló también que a partir del día 15 de agosto se iniciará con la entrega de informes de los resultados de la revisión de diversas cuentas públicas del Estado, según vaya venciendo el tiempo para municipios y entidades públicas.

“Una vez que se revisen los resultados se harán los llamados correspondientes para que responden aquellos que tuvieron irregularidades. Posteriormente conforme a derecho se iniciará el funcionamiento de responsabilidad ya sea en materia administrativa o en materia penal, según sea el caso”, indicó.

Dijo que prácticamente todos los organismo tienen observaciones, en su mayoría de tipo administrativo que tiene que ver con recursos públicos.

“Observaciones por ejemplo 20 millones de pesos de nómina a un municipio, pero esto no quiere decir que no se pago si no hubiera un problema fuerte, lo que quiere decir que administrativamente no se comprobó con documentos y eso es una falla administrativa que conllevará a una sanción administrativa”, comentó.

Destacó que en el inicio de las auditorías el año pasado, se había llegado a los 120 mil millones de pesos en observaciones en todo el Estado.

“Posteriormente se han ido solventado hasta llegar a los 12 mil millones y ahorita tenemos que ver en que termina, teníamos al gobierno del Estado con 5 a 6 mil millones de pesos, todo lo demás se iba a municipios, ahorita estamos viendo como los solventaron, señaló.