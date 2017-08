Prepa 1 tiene cupo para 300 nuevos alumnos

NUEVO LAREDO, TAM.- Jóvenes que por alguna razón no alcanzaron un espacios en escuelas de gobierno, ayer acudieron a la preparatoria número 1 Juvenal Boone Flores a inscribirse, aún y con esta integración, este plantel sigue disponiendo de 300 lugares más para jóvenes que deseen estudiar su educación medio superior.

Guillermo Benavides, director de este plantel, hizo un llamado a esos jóvenes que han sido rechazados se otras instituciones de nivel medio superior para que se inscriban en este plantel y continúen con sus estudios.

“De ser necesario no sólo les ofrecemos los estudios en la mañana, también por la tarde, tengo mucha capacidad, es muy importante que a esa edad, los jóvenes no se queden sin estudiar, hay que hacer un esfuerzo”, consideró.

Indicó que a pesar de que ya se realizó un curso propedéutico en el mes de julio, los alumnos interesados aún pueden inscribirse e integrarse, a ellos sólo se les aplicará un examen de diagnóstico.

“Este examen es para medir el nivel de conocimiento que poseen, no significa que si salen bajos o no lo aprueban no podrán ingresar a la escuelas, sólo les pedimos que no pierdan más tiempo”, solicito.