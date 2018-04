Preocupa el proyecto ‘Pescadito’ a vecinos

NUEVO LAREDO, TAM.- La aprobación preliminar de un permiso estatal para la construcción y operación de un basurero nuclear que operaría en la vecina ciudad de Laredo, Texas, tiene preocupados a los residentes locales que temen la llegada de toneladas de residuos tóxicos de otros estados para poner en riesgo la salud de los habitantes de Laredo.

Alejandro Obregón, representante de la comunidad de familias unidas por mejoramiento del sector de la carretera 59 dijo que este basurero se trata del proyecto Pescadito Environmental Resource Center, que se planea ubicar unas 20 millas al este de Laredo por la carretera 359 en un terreno de 953 acres, muy cerca de la frontera con México.

Aseguró que los habitantes de esta comunidad están a 3.7 millas del lugar donde quieren construir este proyecto, es por ello, que manifestó que no deben permitir que un empresario importe millones de toneladas de residuos tóxicos industriales de México y de otros estados.

Destacó que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas pone en riesgo la seguridad, el bienestar y la soberanía de los residentes de Texas y en concreto de Laredo, al conceder la aprobación preliminar para un gigantesco tiradero que recibirá desechos tóxicos del interior de México y de 11 estados de la Unión Americana.

“Somos entre 7 y 8 mil familias afectadas que habitan ese sector, este proyecto no nada más contamina el sector de Laredo, si no a la ciudad, porque cuando trasporten el material van a atravesar el corazón de Laredo, Texas vienen por tren, entonces en caso de un derrame no va ser posible contenerlo, Los bomberos de Laredo no están preparados para una contingencia de esa categoría”, recalcó.