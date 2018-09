Premios Emmy2018: Horario y dónde ver la ceremonia

E.U.-Este lunes 17 de septiembre es cuando se lleva a cabo la entrega número 70 de estos galardones en el Teatro Nokia de Los Ángeles, donde Game of Thrones lidera las nominaciones con 22 nominaciones.

En televisión privada vas a poder seguir la antesala a partir de las 15:30 horas por el canal de televisión E! Entertainment y la alfombra roja a las 17:00 horas.

La ceremonia la podrás seguir a partir de las 18:00 horas por el canal TNT, donde conocerás las reacciones de los ganadores y los momentos más relevantes.

Finalmente podrás ver los detalles de fiesta una vez más a través del canal E! Entertainment a las 22:00 horas.

Algunas de las figuras latinas que se presentarán en el Emmy 2018 son: Ricky Martín, Edgar Ramírez, Penélope Cruz, y Antonio Banderas.

Otras figuras que se darán cita en el Teatro Nokia de Los Ángeles son: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany (Orphan Black), Sandra Oh (Killing Eve), Keri Russell (The Americans), Evan Rachel Wood (Westworld), Sterling K. Brown (This Is Us), Milo Ventimiglia (This Is Us), entre otros.