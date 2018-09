Premios Emmy 2018: Horario y dónde ver la ceremonia por televisión

E.U.-Cualquiera que sienta pasión por las series, sobre todo si son americanas, sentirán la necesidad de no dormir esta noche. Es el momento de celebrar las mejores series de la temporada con la 70ª edición de los premios Emmy que, para variar, no se organiza un domingo sino un lunes, este 17 de septiembre. La gala se podrá ver esta madrugada en Movistar Seriesmania con un especial que empieza a la 1.30h de la madrugada.

El principal misterio tiene que ver con la encarnizada lucha entre El cuento de la criada, que se llevó los principales premios dramáticos de la pasada temporada, y Juego de tronos, que vuelve a competir con los episodios de la séptima temporada. Con un total de 22 candidaturas, de las cuales ya han materializado siete galardones (los premios técnicos se entregaron la semana pasada), los Siete Reinos parecen partir como favoritos pero no se puede descartar el poder de perseverancia de June y las criadas, en una categoría donde también compiten Westworld, Stranger things, The Crown, This is us y The americans.

Otro de los duelos más esperados de la noche está presente en las categorías de miniserie donde El asesinato de Gianni Versace y el western Godless presentan un duelo de altura, con las miradas centradas en Penélope Cruz y si se llevará un Emmy por su interpretación de Donatella Versace. ¿El asesinato de Gianni Versace será demasiado oscura y gay para llevarse el premio a la mejor miniserie? ¿Pueden The Alienist, Genius o Patrick Melrose robar el premio a las favoritas, ni que sea porque son más convencionales?

Y, finalmente, el frente de comedia parece estar dominado por The Marvelous Mrs Maisel y Atlanta, dos comedias diametralmente opuestas pero con opciones de llevarse el premio después de que Mrs Maisel de Amy Sherman-Palladino ya se llevase el premio gordo en los Globos de Oro. Las otras candidatas son Barry, Blackish, Curb your entushiasm, Glow, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt.

En miniserie parten como favoritas ‘El asesinato de Gianni Versace’ y ‘Godless’

Fuente: LaVanguardia