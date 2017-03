Premian a Verónica Castro como mejor actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Verónica Castro ganó el premio de la ACPT (Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro) como mejor actriz de musical por la breve puesta en escena “Aplauso”, nominación y triunfo que no esperaba.

“No me la esperaba, primero porque ya había terminado la obra y además porque fue de una manera muy brusca todo lo que pasó, me sentí como si ya me hubieran dado el premio. No es sólo mi trabajo, es el de un montón de gente, éramos 117 personas arriba de un escenario y un trabajo brutal que fue muy pesado, muy cansado, muy bonito, muy desgastante y muy triste porque después de tanto trabajar bajaron la obra y sí nos dolió muchísimo”, dijo la actriz ayer martes a su paso por la alfombra roja en el Teatro Silvia Pinal, a donde acudió con un gran tocado de flores.

Cuando los presentadores la anunciaron como ganadora en una contienda competida por Ana Brenda (por El hombre de la mancha), Daniela Luján (Carrie) y Ximena Nava (Dirty Dancing), Verónica subió al escenario y dio unas palabras cargadas de nostalgia y humor.

“Tanto talento, tanta gente valiosa en el escenario, tanta gente que sabe lo que es el teatro y el amor a él, me siento como en mi casa, como con puros hijos míos que han subido a este escenario, tanta gente joven que desgraciadamente no me ha tocado trabajar con ellos, que no sé si me dé el tiempo pero ganas no me faltan.

“Gracias a todos los técnicos, gracias a todos ustedes a los periodistas, por amar este trabajo. La verdad el teatro es algo muy importante para todos nosotros, es vida, es nervio, es cansancio, es desesperación, es depresión. A veces hasta alcoholismo ¿verdad? ¡A veces dije! Pero la verdad el amor al teatro, el respeto al teatro y la pasión al teatro existirán toda la vida, y qué bueno qué hay tanto teatro ahorita y tanta gente talentosa y que gracias a Dios me pusieron en una terna con tanta gente joven, con hermosas y talentosas ¡Y qué bueno que me dieron el premio a mí porque a ustedes todavía les faltan muchos años!”, dijo provocando la risa de toda la audiencia.

Verónica se encuentra actualmente trabajando en un proyecto para Netflix de la mano de Manolo Caro, sin embargo, prefirió no hablar al respecto.

Por poco no la invitan a la boda de su hijo

Tras la reciente boda de su hijo Michel, se le preguntó a Verónica Castro sobre sus sentimientos al respecto y ella platicó que por poco y no la invitan pues querían hacer una cosa muy íntima, a lo que ella respondió que era imposible pues “no tiene más hijos que casar”.

“Michel -ya lo saben ustedes, lo conocen muy bien cómo es-, dijo: mamá quiero una cena nada más con la familia, en paz, nada del otro mundo porque yo soy de otra manera, no soy escandaloso ni como mi hermano ni como tú”.

Descartó que esté entre los planes de su hijo y nuera convertirla en abuela pues “Son chicos ubicados que ya piensan diferente”, pero ella muy feliz de ver a la pareja realizarse profesionalmente y también en el plano amoroso.