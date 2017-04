Premian a Emilio Azcárraga con el International Emmy Directorate Award

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, recibirá el International Emmy Directorate Award, así lo comunicaron los organizadores de los Emmy Internacionales a través de un comunicado publicado este martes.

“Emilio Azcárraga Jean es un líder visionario y estratégico, quien ha logrado aumentar con éxito el negocio de su compañía en un ecosistema de medios cada vez más competitivo”, dijo Bruce L. Paisner, presidente y CEO de la International Academy of Television Arts & Sciences.

