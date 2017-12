“Preferí morirme de hambre pero ser dueño de mi catálogo”, dice Fato

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantautor mexicano Fato, uno de que más cotizan en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) de acuerdo a cifras recientes, recordó la época en la que no tenía ni dónde dormir y pocos le auguraban un buen futuro.

“Yo me dormía en las calles, dormía en el parque hundido, ya había ganado un concurso, ya había salido con Raúl Velasco en los sábados espectaculares, ya me había grabado Lupita D’Alessio, Valeria Lynch, Ragattzi, pero no había dinero”, dijo recientemente.