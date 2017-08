Potosino deportado sufre deshidratación

NUEVO LAREDO, TAM.- Raúl Reyes Contreras de 53 años de edad, permanece en el Hospital General “Solidaridad” desde este martes fue llevado por paramédicos de Protección Civil luego de que las altas temperaturas les provocaran deshidratación cuando caminaba por la vía pública.

El hombre quien es nativo de Matehuala, San Luis Potosí, mencionó que no tiene en esta ciudad ningún familiar ya que todos viven en Estados Unidos, él fue deportado hace ya algunos meses por esta frontera donde decidió quedarse.

“No tengo casa donde vivir, y sobrevivo limpiando vidrios, terrenos valdios y en lo que salga, pero pues ahorita me duelen muchos los brazos, y las manos las tengo engarrotadas, ya me iban a dar de alta pero pues me siento débil, dijo el paciente.