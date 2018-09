Potente sismo en Japón colapsa una montaña y edificios

JAPÓN.-Un potente sismo de magnitud 6.7 colapsó hoy varias casas, edificios y una montaña en la isla de Hokkaido, en Japón.

A pesar de la fuerza del movimiento no se generó una alerta de tsunami.

El sismo en Japón se produjo a las 03:08 hora local (18:08 GMT) tuvo una magnitud 6.7, según la Agencia Meteorológica del país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos anunció más temprano que el epicentro se ubicó a 112 kilómetros al sudeste de Sapporo, a una profundidad de 66 kilómetros.

Breaking: A landslide has occurred in Atsuma, Japan following magnitude 6.6 earthquake. Multiple homes have been destroyed. pic.twitter.com/xXNBDjPeE6

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 5 de septiembre de 2018