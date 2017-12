Posverdad, sexo débil y chakra, algunos de los cambios de la RAE al diccionario

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, y la directora del Diccionario de la Lengua Española (DLE), Paz Battaner, presentaron este miércoles una serie de modificaciones y adiciones a la vigesimotercera edición del diccionario.

e acuerdo con los dos directivos, el total de cambios asciende a 3 mil 345 respecto a la última edición publicada en octubre de 2014.

Las más de 3 mil modificaciones al DLE estarán vigentes en el diccionario en línea, el cual fue publicado por primera vez en octubre de 2015.

Entre las nuevas adiciones se encuentran las siguientes:

-Aporofobia: fobia a las personas pobres o desfavorecidas.

-Chakra: en el hinduismo y algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas.

Hummus: pasta de garbanzos, típica de la cocina árabe, aderezada generalmente con aceite de oliva, zumo de limón, crema de sésamo y ajo.

–Posverdad: distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.

–Postureo: actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. (Ésta es una palabra coloquial en España).

–Vallenato: música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón.

Los cambios no sólo abarcan definiciones, sino también correcciones como en el artículo “sexo”, en donde la RAE señala la definición de “sexo débil” (conjunto de las mujeres) como algo que se utiliza de forma despectiva o discriminatoria.

En cuanto a palabras de otros países adaptadas al español (conocidas como extranjerismos), si bien “la Academia no está cerrada a la incorporación de extranjerismos, sí nos preocupa la reiteración excesiva del uso de palabras en inglés sin que sea necesario“.

Villanueva mencionó algunos extranjerismos que se pueden evitar,ya que tienen una versión en español: black friday, take away, save the date, dress code, prime time, streaming, product manager, community manager.

Los directivos de la RAE y el DLE informaron que ya se prepara una vigesimocuarta edición del diccionario, la cual se redacta desde el mes de marzo de 2017.