Posiblemente los desarrolladores de Gmail leyeron tus correos

Lo cierto es que se trata de una práctica muy común que no se había hecho evidente hasta ahora.

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con un informe con The Wall Street Journal, los desarrolladores de aplicaciones pueden leer los correos electrónicos de millones de usuarios de Gmail. ¿Por qué? Sencillo, la configuración de acceso de Gmail permite a las compañías de datos y desarrolladores de aplicaciones ver los correos electrónicos completos de las personas, incluyendo tener acceso a sus detalles privados.

Direcciones de destinatarios, marcas de tiempo y mensajes completos son parte de los datos que los desarrolladores y las empresas de datos pueden conocer. Si bien, se trata de aplicaciones que necesitan el consentimiento del usuario, muchas veces los permisos no son del todo claros, o excesivamente largos de leer, y algunos permiten que los seres humanos, y no sólo las computadoras, lean los mails de los usuarios.

Google informó a The Verge que solamente se hace esta interrupción a la privacidad si se cuenta con el consentimiento explícito de los usuarios, y que los desarrolladores que lo hacen son previamente investigados a través de un proceso de verificación exhaustivo, que implica comprobar si la identidad de una empresa está representada correctamente por la aplicación, así como verificar si los datos que la misma está solicitando tienen sentido con el giro que representan.

Google confirmó que los empleados de la compañía sí pueden leer los correos electrónicos, pero sólo en “casos muy específicos en los que se nos solicite o cuando los necesitamos por motivos de seguridad”.

Sea como sea, existen muchas aplicaciones que solicitan datos de Gmail a Google, y la verdad es que, después de lo que pasó con Cambridge Analytica y Facebook, no debe extrañarnos que el miedo no ande en burro. Y, si bien, no hay ninguna evidencia que señale que ha existido un mal uso de los datos por parte de los desarrolladores de aplicaciones, lo cierto es que, potencialmente, esto podría ocurrir en algún momento.

Por eso, lo mejor que puedes hacer es leer con atención los permisos que estás aceptando y qué aplicación te los está pidiendo.