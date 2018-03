Posibilidad de cerrar TLCAN antes de elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.-Hay un “espacio real” para poder cerrar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de las elecciones del 1 de julio, dijo este viernes el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Para mí hay un espacio real de poder aterrizar esto (el TLCAN) antes de las elecciones mexicanas, pero como siempre dependerá de la flexibilidad de los involucrados”, apuntó el Guajardo en conferencia durante la 81 Convención Bancaria.

No obstante, aseguró que no cerrará este acuerdo si él mismo no puede “defender públicamente” el acuerdo firmado; es decir, demostrando que es “del interés de México”. De lo contrario, añadió, “no voy a ganar absolutamente nada.

“No solo me van a poner una golpiza” en el plano político, y “si lo mando al Senado”, donde el PRI no tiene mayoría, podría no salir aprobado, aseveró.

En su presentación también celebró la firma este jueves del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), con 11 países de la Cuenca del Pacífico, y se mostró confiado en que, en un futuro, Estados Unidos pueda sumarse de nuevo a este ambicioso acuerdo, cuando cambie el “inquilino” en la Casa Blanca.

Guajardo no descartó que pudiera “seguir” con la administración entrante tras las elecciones, aunque habló de que un candidato quiere bajar los salarios, refiriéndose al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Pero hay uno que quiere bajar los sueldos, y ya con lo que gano no me alcanza”, dijo el ministro, provocando las risas del sector bancario.

En declaraciones a medios, desvinculó la reciente imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio por parte de Estados Unidos, de los cuales México y Canadá están exentos, de las negociaciones del TLCAN.

“Es independiente de los negociaciones”, reiteró, y consideró que de haberse aplicado aranceles, hubiera sido “dañino” para la integración regional.