Portugal y CR7 quedan fuera de la Confederaciones

CR7 no pudo evitar la caída de su equipo ante Chile. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Se llevó a cabo el primer partido de semifinales de la Copa Confederaciones en donde se tuvo que llegar hasta la tanda de penaltis para definir al primer finalista del torneo.

Después de unos 90 minutos intensos y bien jugados por parte de ambos equipos, en donde tuvieron grandes oportunidades de gol en los pies de Eduardo Vargas y de André Silva, respectivamente, el encuentro se tuvo que ir al alargue.

Tan solo a los 4 minutos de iniciado el primer tiempo extra, Alexis Sánchez estuvo a nada de marcar el primer gol del partido, pero su remate de cabeza pasó a milímetros del poste que defiende Rui Patricio.

Ya en la segunda mitad se dio una de las jugadas más polémicas del partido cuando el jugador de Cruz Azul, Francisco Silva, ingresó al área grande donde fue derribado por un defensor portugués a lo que el árbitro decidió no marcar la pena máxima. El VAR tampoco se manifestó al respecto, evidenciando una equivocación más en el polémico sistema de ayuda para el arbitraje.

Los minutos finales del partido fueron completamente dominados por Chile que encajonó al equipo portugués, quien contó con gran fortuna cuando tras un disparo de Arturo Vidal, el esférico pegó en el el poste, pero Martín Rodríguez desaprovechó el rebote para volver a estrellar el balón en el travesaño.

Así como los 90 minutos del tiempo regular, los tiempos extras también terminaron empatados a cero goles, por lo que fueron los penales los que definieron al primer finalista del torneo.

Chile comenzó la tanda de penaltis en donde Arturo Vidal no falló desde los once pasos; le siguió Ricardo Quaresma quien no hizo un buen disparo, el cual fue atajado por Claudio Bravo.

El siguiente fue Charles Aránguiz quien colocó su disparo en el fondo de las redes; le siguió Joao Moutinho quien de manera idéntica a Quaresma erró su tiro.

Alexis Sánchez hizo su trabajo y también anotó su disparo desde los once pasos; todo recaía en los pies de Nani, pero Claudio Bravo ya era un monstruo de la portería y terminó atajando el tercer disparo para darle el triunfo a la selección chilena.

De esta manera, Chile avanza a la final en donde estará esperando al ganador de la otra semifinal entre México y Alemania para disputar el trofeo de la Copa Confederaciones 2017.