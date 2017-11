¿Por qué Trump llama Pocahontas a senadora de EU?

E.U.- No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos critica a una persona por su origen. Para Donald Trump, el ex mandatario Barack Obama no nació en territorio estadunidenses y el juez Gonzalo Curiel no debería estar al frente de un caso contra su universidad por ser de origen mexicano.

Ahora, a tres días de haber declarado noviembre como el Mes Nacional de la Herencia Nativa-americana, Trump llamó Pocahontas a la senadora Elizabeth Warren, quien dice tener ancestros cheroquis.

En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: “Pocahontas acaba de decir que los demócratas, dirigidos por la corrupta Hillary Clinton, arreglaron las primarias. Vamos FBI y Departamento de Justicia”.

Pocahontas just stated that the Democrats, lead by the legendary Crooked Hillary Clinton, rigged the Primaries! Lets go FBI & Justice Dept. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017

Este tuit hace referencia a un ensayo que publicó la ex líder de los demócratas, Donna Brazile, en el que asegura que Clinton recibió apoyo del Comité Nacional Demócrata, cuando éste se supone tenía que mantenerse neutral. Cuestionada al respecto, Warren dijo que ella creía que la dirigencia demócrata había arreglado la elección a favor de Clinton.

¿Hay racismo detrás del tuit?

Ésta no es la primera vez que Trump llama Pocahontas a la senadora Warren, durante su campaña dijo que ella había mentido sobre su herencia indígena, lo que consideró racista.

Pocahontas is at it again! Goofy Elizabeth Warren, one of the least productive U.S. Senators, has a nasty mouth. Hope she is V.P. choice. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de junio de 2016

“Creo que ella es racista, de hecho lo que ella hizo fue muy racista”, dijo Trump en referencia a las acusaciones contra Warren de utilizar su supuesta herencia indígena para conseguir puestos universitarios mediante el sistema de cuotas a minorías.

Warren se identifica a sí misma como miembro de la nación cheroqui, debido a que creció con historias sobre sus ancestros nativo-americanos. “Todos del lado de mi madre hablaban abiertamente sobre su herencia nativa-americana”, dice en su libro.

Pese a ello, Trump se sigue refiriendo a ella como Pocahontas, a manera de burla. En una entrevista con Fox News se le preguntó si se sentía apenado o se arrepentía de sus expresiones y esto respondió:

“En verdad me arrepiento de llamarla Pocahontas, porque creo que es un tremendo insulto a Pocahontas, entonces Pocahontas me gustaría disculparme contigo”.

Para algunos activistas, como Patricia Arquette, los comentarios de Trump son ofensivos.

You might think your tweets are cute, @realDonaldTrump, but they won’t stop Mueller’s investigation or keep your people out of jail. — Elizabeth Warren (@elizabethforma) 3 de noviembre de 2017

Native Americans have repeatedly told you directly they find your use of This name racist. I’m reporting this tweet. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 3 de noviembre de 2017