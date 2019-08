¿Por qué tan pocos sacerdotes?

CIUDAD DE MÉXICO.-Para algunos la causa es el temor de las nuevas generaciones a un compromiso que dure toda la vida, para otros, en este siglo hay más opciones que permiten servir a los demás, una perspectiva que ha llevado a que la figura del sacerdote ya no sea idealizada.

Se trata de un fenómeno internacional que preocupa a la Iglesia católica, pero que parece ser sólo el reflejo de que, para los jóvenes de hoy, los caminos para vivir su espiritualidad o ayudar a la comunidad son diversos.

La Arquidiócesis de Monterrey ordenará hoy a cuatro nuevos presbíteros, una de las cifras más bajas en las últimas décadas. Pero no sólo eso, también ha disminuido la cantidad de hombres que ingresan al Seminario y de mujeres que buscan ser religiosas.

«Pensar en un compromiso para toda la vida pone nerviosa a mucha gente joven», comenta Luis Eugenio Espinosa, doctor en teología de la Universidad de Lovaina y profesor de la UDEM.

«Hace muchos años el sacerdocio era visto como la gran vocación de ayuda a los otros. Pero aquella idea conservadora se ha transformado ahora en ‘yo puedo entregar mi vida a los otros sin necesidad de renunciar al matrimonio o a un trabajo'».

En la década de los 90 en la Arquidiócesis de Monterrey llegó a haber ordenaciones de hasta 25 sacerdotes. El año pasado fueron 10.

Este mes la cifra de jóvenes que ingresaron al Seminario de Monterrey fue de 28, cuando en otros años llegó a ser de 100.

Para 1998, la cifra de 60 nuevos seminaristas ya alertaba. El Centro Vocacional atribuía entonces el fenómeno a una mejora en la situación del País bajo la lógica de que, a mayores oportunidades de desarrollo económico, menor era el interés hacia una vocación sacerdotal.

EN BUSCA DE RAZONES

El ex seminarista Aldo Alemán, quien ahora se dedica a administrar un negocio, recuerda que fue en los retiros de jóvenes organizados por la Arquidiócesis donde él se decidió a entrar al Seminario.

«Esa fórmula de atracción funcionó muy bien durante 20, 25 años, pero se agotó. Hubo un cambio generacional y quizá ya no funcionaba para los jóvenes del 2005, 2006».

Y aunque se reconocía la tendencia, poco se hizo para atraer a las nuevas generaciones o a los millennials.

«La Iglesia, el Papa, han hecho pronunciamientos a favor de las mujeres, de la comunidad LGBT, sobre las diferencias entre ricos y pobres, pero creo que se queda en eso, en una declaración. Un acompañamiento real creo que no lo existe», indica Alemán.

Para este ex seminarista quien abandonó su formación sacerdotal en 2010, en la medida en que la Iglesia recupere la identificación con los jóvenes, podrían incrementarse las vocaciones.

«La Iglesia es conservadora y va a seguir siéndolo, pero aun dentro del ser conservador, puedes ser una Iglesia que acoja a tus miembros, independientemente de la problemática o idea que ellos tengan».

El sacerdote Julio César de la Garza, coordinador de Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Monterrey, señala que el fenómeno es la consecuencia de la secularización o pérdida de la influencia de las religiones en la cultura.

En esta oficina se organizan actividades para promover entre los jóvenes no sólo la vocación del sacerdocio, asegura, sino que, sea cual sea el camino que decidan seguir, lo hagan bajo un actuar cristiano. El domingo 1 de septiembre, por ejemplo, realizarán una marcha vocacional a la Basílica de Guadalupe en la que esperan a cientos de jóvenes.

Aunque no generaliza, reconoce que hay un fenómeno de falta de compromiso que afecta a cualquier vocación.

«El 50 por ciento de las personas que se casan se divorcian. Otros no se casan, nomás se juntan. Es parte de la secularización. Es decir ‘sí creo en Dios, pero no me comprometo, sí creo en Dios, pero en un Dios de bolsillo que no me exija tanto'».

Mientras que para la Iglesia la tendencia puede revertirse, quienes han estado muy cerca no lo ven así.

«Más que buscar más sacerdotes, sería mejor prestar más atención a los que ya están», comenta Daniel Treviño, quien dejó el Seminario en 2009 y hoy es presidente de la organización civil Paso de Esperanza, que apoya a migrantes.

«Conocer (al seminarista) profundamente y que él se sienta identificado y acompañado».

Treviño recuerda una plática del Padre Alejandro Solalinde.

«Las vocaciones actuales son esos jóvenes cristianos católicos que se atreven a dar algo por el otro, ésas son las vocaciones que se están generando dentro de la Iglesia, y más que preocuparse por aumentar sus números, deberíamos de preocuparnos por tener dentro de las iglesias personas que tengan una capacidad de criterio».

Que haya fieles con una fe madura, comenta, que acepten esa transformación que, lenta y silenciosamente, se está dando dentro de la estructura católica.