¿Por qué no votaron?, responde Trump a Marcha de Mujeres

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió en Twitter a las marchas en su contra convocadas el sábado en muchas ciudades.

“Vi las protestas de ayer, pero bajo la impresión de que acabamos de tener una elección ¿por qué esas personas no votaron?”, acotó el magnate en su cuenta personal de Twitter:

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn’t these people vote? Celebs hurt cause badly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017