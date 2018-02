Por primera vez, Donald Trump habla de su calvicie en público

E.U.- Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, habló de sus problemas de calvicie, algo que había negado en meses anteriores.

Ante los miles de asistentes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) Trump dirigía un mensaje sobre los logros de su carrera. El grupo está íntimamente relacionado con el Partido Republicano y sus donantes.

“Me esfuerzo mucho para esconder ese punto calvo, pero me esforzaré más. No se ve mal… sigamos adelante”, dijo Trump tras ver cómo una de las cámaras mostraba un hueco “semi vacío” en su cabeza. El hecho fue tomado con humor por los asistentes, quienes después escucharon un discurso bastante similar a los que ofreció en su campaña presidencial.

For those that prefer video. #CPAC pic.twitter.com/4QWynjAluj

— Dan Linden (@DanLinden) February 23, 2018